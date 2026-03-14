БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Росица Денчева отпадна на полуфиналите на сингъл в Ираклион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Българката загуби в три сета от италианката Дженифър Руджери, по-късно днес ще играе финал на двойки

Росица Денчева отпадна на полуфиналите на сингъл в Ираклион
Снимка: БТА
Слушай новината

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка отстъпи пред №311 в световната ранглиста Дженифър Руджери (Италия) с 3:6, 6:2, 4:6 след оспорвана битка, продължила два часа и 20 минути.

В първия сет Денчева навакса ранен пробив пасив, но при 3:2 загуби четири поредни гейма и италианката поведе в резултата. Българката реагира силно във втората част и след серия от пет последователни гейма обърна развоя, за да изравни сетовете при 6:2.

Решителният трети сет беше изключително равностоен и продължи 64 минути. Денчева поведе с пробив за 2:1, но Руджери веднага върна брейка. При 3:3 българката пропусна две възможности за нов пробив в дълъг гейм, продължил повече от десет минути. Впоследствие италианката реализира брейк за 5:3 и сервираше за мача, но Денчева успя да върне пробива. В следващия гейм обаче тя загуби подаването си и така приключи участието си в надпреварата на сингъл.

Преди полуфинала Денчева постигна четири поредни победи в турнира. Само преди седмица българката достигна и до полуфинал на друг турнир от веригата в Гърция.

По-късно днес Росица Денчева ще има шанс да спечели трофей, тъй като ще играе финал на двойки. Тя и Витория Паганети (Италия) ще се изправят срещу сестрите Алена Ковачкова и Яна Ковачкова от Чехия.

До момента българката има една титла на двойки при жените от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).

#Росица Денчева #Тенис турнир в Ираклион (Гърция)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Водещи новини

Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Удължаването на дерогацията за дружествата на "Лукойл" у...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Публикуваха за обществено обсъждане промените в наредбата за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
89% от левовете са изтеглени от обращение
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ