Росица Денчева отпадна на полуфиналите на сингъл в Ираклион

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка отстъпи пред №311 в световната ранглиста Дженифър Руджери (Италия) с 3:6, 6:2, 4:6 след оспорвана битка, продължила два часа и 20 минути.

В първия сет Денчева навакса ранен пробив пасив, но при 3:2 загуби четири поредни гейма и италианката поведе в резултата. Българката реагира силно във втората част и след серия от пет последователни гейма обърна развоя, за да изравни сетовете при 6:2.

Решителният трети сет беше изключително равностоен и продължи 64 минути. Денчева поведе с пробив за 2:1, но Руджери веднага върна брейка. При 3:3 българката пропусна две възможности за нов пробив в дълъг гейм, продължил повече от десет минути. Впоследствие италианката реализира брейк за 5:3 и сервираше за мача, но Денчева успя да върне пробива. В следващия гейм обаче тя загуби подаването си и така приключи участието си в надпреварата на сингъл.

Преди полуфинала Денчева постигна четири поредни победи в турнира. Само преди седмица българката достигна и до полуфинал на друг турнир от веригата в Гърция.

По-късно днес Росица Денчева ще има шанс да спечели трофей, тъй като ще играе финал на двойки. Тя и Витория Паганети (Италия) ще се изправят срещу сестрите Алена Ковачкова и Яна Ковачкова от Чехия.

До момента българката има една титла на двойки при жените от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).