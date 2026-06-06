Александър Донски написа нова страница в кариерата си с първи финал на „Чалънджър“

Александър Донски продължава впечатляващото си представяне на турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Сентурион, Република Южна Африка. Българският национал за Купа „Дейвис“ се класира за първия финал на сингъл в кариерата си на турнир от това ниво, след като осъществи обрат срещу представителя на домакините Хололвам Монци и се наложи с 4:6, 6:4, 6:3.

27-годишният българин, който започна участието си още от квалификациите, записа шеста поредна победа в надпреварата на твърда настилка и продължи най-силната си седмица на професионалния корт. Полуфиналният двубой продължи два часа и 15 минути, а Донски демонстрира характер и устойчивост след загубения първи сет.

Началото беше равностойно, като двамата тенисисти си размениха по два пробива до 4:4. В решаващия момент на първата част обаче българинът допусна нов пробив и отстъпи с 4:6.

Във втория сет Донски отново трябваше да наваксва изоставане. След като се оказа назад с 2:4, той намери най-добрия си ритъм и спечели четири поредни гейма, за да изравни резултата след 6:4.

Решителната трета част започна по отличен начин за българина. Той поведе с 3:0 и не позволи на съперника си да се върне в мача, като приключи срещата още при първата си възможност за победа.

С достигането до финала Донски си гарантира 5500 долара от наградния фонд и 28 точки за световната ранглиста. Успешното му представяне ще му осигури сериозен прогрес в класирането, като се очаква да се изкачи с близо 150 позиции и да се доближи до личното си върхово постижение.

В неделя българският тенисист ще има шанс да спечели първата „Чалънджър“ титла в кариерата си. Негов съперник във финала ще бъде победителят от двубоя между поставения под №1 Аролд Майо от Франция и шестия в схемата представител на домакините Филип Хенинг.