Убедителна победа изведе Илиян Радулов до мача за титлата на тенис турнира в Анталия

Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
В спор за титлата утре той ще се изправи срещу победителя от двубоя между Макс Алкала Гури (Испания) и Чезар Крецу (Румъния).

илиян радулов продължава полуфиналите сингъл тенис турнир анталия загуба янаки милев
Слушай новината

Илиян Радулов се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд от 15 хиляди долара.

20-годишният българин разгроми на полуфиналите поставения под номер 2 в схемата Вячеслав Белински (Украйна) с 6:2, 6:0. Двубоят продължи едва 55 минути. Радулов доминира през цялата среща и спечели девет поредни гейма след 3:2 в първия сет. Така българинът е загубил само три гейма в последните си два мача, след като на четвъртфиналите победи Антони Фабр (Франция) с 6:1, 6:0. Това е четвърта поредна победа за него на турнира без загубен сет.

В спор за титлата утре той ще се изправи срещу победителя от двубоя между водача в схемата Макс Алкала Гури (Испания) и номер 3 Чезар Крецу (Румъния).

Радулов се завърна на корта в края на януари, след като шест месеца се възстановяваше от контузия. Още в първия си турнир след паузата той стигна до финала, а след това беше част от националния отбор на България за мача срещу Белгия за Купа „Дейвис“.

Илиян Радулов има три спечелени титли на сингъл от турнири от веригата на Международната федерация по тенис (ITF).

#Илиян Радулов

