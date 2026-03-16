Виктория Томова отпадна в квалификациите на турнира в Маями

Българската тенисистка Виктория Томова отпадна в първия кръг на квалификациите на турнира за жени в Маями, след като загуби с 3:6, 2:6 от водачката в схемата Кимбърли Бирел.

Австралийката, която е №70 в световната ранглиста, има преднина от 93 позиции пред българката и се наложи след час и 17 минути игра. Томова допусна по три пробива във всеки от двата сета, а Бирел приключи срещата още при първата си възможност за мачбол.

През последните три сезона българката успяваше да достигне втория кръг на основната схема на надпреварата в Маями.

В последните седмици Бирел показва стабилна форма. Миналата седмица тя игра на полуфиналите на турнира в Остин, който беше спечелен от Бианка Андрееску. По-рано през сезона австралийката достигна и до полуфинал на турнир от категория WTA 500 в Аделаида.

На Australian Open Бирел и партньорката ѝ Тала Гибсън отстраниха поставените под №2 на двойки Сара Ерани и Жасмин Паолини.

Турнирът в Маями е от категория WTA 1000 и е с награден фонд от 9,415 милиона щатски долара.