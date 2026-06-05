Лидия Енчева победи Юлия Стаматова и се класира за полуфиналите на турнир в Сърбия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка, която е поставена под №3, се справи със сънародничката си Юлия Стаматова, шеста в схемата, с 6:2, 6:4 за час и 50 минути на корта.

Четирите пробива на Енчева в откриващия сет бяха достатъчни, за да поведе в общия резултат, въпреки че самата тя спечели едва две от подаванията си в него. Във втората част Стаматова изостана с 1:5, преди да намали до 4:5, но в крайна сметка загуби последните два оспорвани гейма, с което по-младата от двете българки си заслужи място в полуфиналите.

Там Лидия Енчева ще се изправи срещу втората поставена Наталия Сенич (Сърбия).

Във втория си мач за деня Юлия Стаматова отпадна и на полуфиналите на двойки, където заедно с Маделиф Хагеман (Нидерландия) като поставени под №3 загубиха драматично от водачките в схемата и представителки на домакините Елена Милованович и Наталия Сенич с 6:7(4), 7:6(3), 8-10 след 2:10 часа игра.