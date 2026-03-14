Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Пьотр Нестеров остана на крачка от титлата на двойки на турнир от сериите "Чалънджър" в Гърция

Българинът и украинецът Олександър Овчаренко загубиха финала в Херсонисос от първите поставени Перейра и Геертс

Пьотр Нестеров остана на крачка от титлата на двойки на турнир от сериите "Чалънджър“ в Гърция
Националът на България за Купа "Дейвис“ Пьотр Нестеров загуби финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

Нестеров и партньорът му Олександър Овчаренко (Украйна) отстъпиха пред поставените под номер 1 Тиаго Перейра (Португалия) и Михаел Геертс (Белгия) с 6:3, 4:6, 5-10 за 78 минути игра.

Българо-украинският тандем започна силно и спечели първия сет с 6:3. Във втората част съперниците им поеха инициативата и след като поведоха с 5:2, изравниха резултата след 6:4. В решителния шампионски тайбрек Перейра и Геертс наложиха превъзходство и затвориха мача без особени затруднения.

Така 23-годишният Нестеров игра за втори път финал на двойки във веригата „Чалънджър“, след като през юли 2024 година достигна до битката за титлата и на турнира във Верона (Италия), но отново не успя да стигне до първия си трофей в тази категория.

С достигането до финала българинът спечели 30 точки за световната ранглиста, в която тази седмица заема 487-о място.

