Дания отхвърли инициативата на Тръмп да изпрати кораб-болница в Гренландия

Гренландия няма нужда от целева здравна инициатива и достъпът до здравни грижи там е универсален, заявиха днес датските власти след изявлението на американския президент за изпращане на кораб-болница в автономната датска територия, към която той проявява интерес.

"Населението на Гренландия получава здравните грижи, от които има нужда. Получава ги в Гренландия, а ако има нужда от специализирано лечение – в Дания. Така, че няма нужда от специална здравна инициатива в Гренландия", каза пред датската телевизия министърът на отбраната Троелс Лун Поулсен.

Без да споменава изрично американското предложение, ръководителката на датското правителство Мете Фредериксен заяви, че е "щастлива да живее в страна, в която достъпът до здравеопазване е свободен и равен за всички. В която не застраховките или богатството определят дали човек получава достойно лечение".

"Същият подход има и в Гренландия", написа тя в профила си във Фейсбук.

Както и в Дания, достъпът до медицинска помощ в Гренландия е безплатен. Островът сам управлява здравната си система, но работи до голяма степен с датски персонал. В обширния арктически остров има пет регионални болници, като тази в столицата Нуук приема пациенти от цялата територия. В началото на февруари местното гренландско правителство подписа споразумение с Копенхаген за подобряване на лечението на гренландски пациенти в датски болници.

Тръмп огласи вчера плана в социалните мрежи малко преди началото на вечеря за губернаторите републиканци в Белия дом.

Вчера арктическото командване съобщи, че по медицински причини е извършена евакуация на член на екипажа на американска подводница край Нуук – столицата на Гренландия.