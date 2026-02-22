БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежението САЩ – Гренландия: Тръмп изпраща кораб-болница

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
напрежението сащ ndash гренландия тръмп изпраща кораб болница
Снимка: БТА
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще изпрати кораб-болница в Гренландия, за да бъдат "лекувани многото болни хора там, за които няма кой да се погрижи".

В публикация в социалната си мрежа той уточни, че за изпращането работи с губернатора на Луизиана Джеф Ландри. Миналата година Тръмп определи Ландри за специален пратеник на Гренландия.

Съобщението на американския президент идва часове след като Арктическото командване на Дания съобщи, че е евакуирало член на екипажа на американска подводница, който се е нуждаел от спешна медицинска помощ. Подводницата е била във водите на Гренландия, на седем морски мили от столицата Нуук.

#Доналд Тръмп #военна база в Гренландия #Гренландия #кораб

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
2
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
3
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица
4
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на...
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение на камиони
5
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
6
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
6
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София

Още от: Европа

Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската базука"?
Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската базука"?
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
Чете се за: 02:40 мин.
Филмът с българско участие „Нина Роза“ със „Сребърна мечка“ за сценарий на „Берлинале“ Филмът с българско участие „Нина Роза“ със „Сребърна мечка“ за сценарий на „Берлинале“
Чете се за: 00:57 мин.
Енергийна независимост по време на война - примерът на украинския град Тростянец Енергийна независимост по време на война - примерът на украинския град Тростянец
Чете се за: 03:42 мин.
Дни преди годишнината - Украйна отново е подложена на масиран руски обстрел Дни преди годишнината - Украйна отново е подложена на масиран руски обстрел
Чете се за: 02:55 мин.
Германия и Франция искат единна позиция на ЕС за новите американски мита Германия и Франция искат единна позиция на ЕС за новите американски мита
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След обилния сняг: Опасност от преливания на реки в страната След обилния сняг: Опасност от преливания на реки в страната
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Екипи от Община Гълъбово следят нивото на река Соколица Екипи от Община Гълъбово следят нивото на река Соколица
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
Чете се за: 02:40 мин.
По света
По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Частични местни избори за кмет в 8 населени места в страната
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ