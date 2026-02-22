Напрежението САЩ – Гренландия: Тръмп изпраща кораб-болница

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще изпрати кораб-болница в Гренландия, за да бъдат "лекувани многото болни хора там, за които няма кой да се погрижи".

В публикация в социалната си мрежа той уточни, че за изпращането работи с губернатора на Луизиана Джеф Ландри. Миналата година Тръмп определи Ландри за специален пратеник на Гренландия.

Съобщението на американския президент идва часове след като Арктическото командване на Дания съобщи, че е евакуирало член на екипажа на американска подводница, който се е нуждаел от спешна медицинска помощ. Подводницата е била във водите на Гренландия, на седем морски мили от столицата Нуук.