Французин е първият съперник на Григор Димитров в Акапулко

Григор Димитров ще се изправи срещу Теренс Атман от Франция на старта на тенис турнира в Акапулко, отреди жребият за надпреварата от ATP 500, която ще се проведе в периода 23-28 февруари.

Двамата имат един официален двубой до момента, спечелен от първата ракета на България във втори кръг на Мастърса в Рим през 2024 г.

Ако успее да се справи с Атман, Григор ще играе в следващата фаза със седмия в схемата Камерън Нори или участващия с "уайлд кард" Рафаел Ходар. Най-добрият ни тенисист може да се изправи срещу поставения под №1 Александър Зверев в 1/4-финалите.

Димитров ще участва за седми път в Акапулко, където е шампион от 2014 г. Шест години по-късно той беше спрян на полуфиналите от Рафаел Надал.