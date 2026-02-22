По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия вот през април

По-високи възнаграждения ще получават членовете на районните и секционните избирателни комисии за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Това реши Централната избирателна комисия.



Членовете на РИК-овете ще получат месечно възнаграждение от 28 февруари до 3 май, като председателите с над 400 секции ще взимат 1470 евро, членовете 1327 евро, техните колеги в районите до 400 секции ще получават по 1352 евро за председател, а членовете - 1220 евро.

Еднократното възнаграждение на секционните комисии също се увеличават. Председателите ще получават по 185 евро, а членовете по 156 евро.