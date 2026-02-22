БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Американски финал в Делрей Бийч

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Томи Пол и Себастиан Корда ще си оспорват трофея.

Снимка: БТА
Слушай новината

Американците Томи Пол и Себастиан Корда ще си оспорват титлата на тенис турнира на твърди кортове от сериите ATP 250 в Делрей Бийч, Флорида.

Томи Пол, който е номер 24 в световния тенис, надигра сънародника си Лърнър Тиен с 4:6, 6:4, 6:3

Пол записа 15 аса в мача и спаси седем възможности за пробив от осем възможни, за да си осигури място на финала. Там той ще играе срещу Корда, който по-рано надигра италианеца Флавио Коболи след 7:6 (1), 6:1.

И двамата ще играят втория си финал в Делрей Бийч, като Томи Пол губи през 2024 срещу Тейлър Фриц, а Себастиан Корда отстъпва пред 2021 пред поляка Хуберт Хуркач.

"Той игра невероятен тенис в първия сет", каза Пол след успеха. "Имах чувството, че наистина ми е трудно да го следвам. Чувствах, че той прави всичко малко по-добре от мен. Знаех, че трябва да променя играта си и да сменя ритъма. Мисля, че успях много добре", подчерта той.

Корда се възползва от 20 непредизвикани грешки на Коболи, като се наложи в тайбрек в първия сет, а във втория направи три пробива.

"Мисля, че беше отличен мач. Мисля, че по-скоро сервирах добре. Играх много добре в тайбрека, а след това започнах да усещам по-добре топката, да правя по-добри ретури и да поставя напрежението върху него", каза Корда.

#тенис турнир в Делрей Бийч 2026 #Себастиан Корда #Томи Пол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
2
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
3
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
4
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
5
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
6
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
6
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София

Още от: Тенис

Французин е първият съперник на Григор Димитров в Акапулко
Французин е първият съперник на Григор Димитров в Акапулко
Лиа Каратанчева с победоносен старт в Мерида Лиа Каратанчева с победоносен старт в Мерида
Чете се за: 00:47 мин.
Карлос Алкарас спечели за първи път в кариерата си титлата на турнира в Доха Карлос Алкарас спечели за първи път в кариерата си титлата на турнира в Доха
Чете се за: 01:30 мин.
Джесика Пегула закръгли титлите си на десет след триумф на турнира в Дубай Джесика Пегула закръгли титлите си на десет след триумф на турнира в Дубай
Чете се за: 01:42 мин.
Ива Иванова загуби финала на двойки на тенис турнира в Тунис Ива Иванова загуби финала на двойки на тенис турнира в Тунис
Чете се за: 01:02 мин.
Александър Донски с титла и ново рекордно класиране на двойки Александър Донски с титла и ново рекордно класиране на двойки
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Екипи от Община Гълъбово следят нивото на река Соколица Екипи от Община Гълъбово следят нивото на река Соколица
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
Чете се за: 02:40 мин.
По света
По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Частични местни избори за кмет в 8 населени места в страната
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ