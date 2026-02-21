БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

Карлос Алкарас спечели за първи път в кариерата си титлата на турнира в Доха

от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Испанецът спечели финала с Артур Фис.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Водачът в схемата Карлос Алкарас (Испания) спечели за първи път в кариерата си титлата на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТР 500 с награден фонд 2 833 335 долара.

22-годишният испанец направи поредното си впечатляващо представяне и разгроми французина Артур Фис с 6:2, 6:1 само за 50 минути, за да си осигури трофея.

Триумфът на Алкарас в Катар идва само 20 дни, след като стана най-младият тенисист в историята, направил кариерен Голям шлем с всички четири големи титли, след като стана шампион на Откритото първенство на Австралия.

От самото начало той диктуваше играта, като нанасяше удари рано и се защитаваше със здравата си физика. Дори след като Фис повиши нивото си и започна да разменя удари от основната линия, испанецът многократно правеше зрелищни разигравания на топката и така продължи победната си серия до 12 мача.

Триумфът отбеляза девет трофей в кариерата на Алкарас от АТР 500, изравнявайки го с бившия №1 в света Анди Мъри за четвъртия най-висок резултат в категорията от създаването ѝ през 2009 година.

