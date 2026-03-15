Даниил Медведев: Синер и Алкарас са по-добри от всички нас

Руснакът се класира за трети път на финала в Индиън Уелс, но призна, че младите звезди на тениса са крачка пред останалите
Руският тенисист Даниил Медведев заяви, че не смята себе си за постоянна конкуренция на новото поколение в мъжкия тенис, водено от Яник Синер и Карлос Алкарас. 30-годишният състезател направи коментара си след класирането за финала на турнира от сериите "Мастърс“ в Индиън Уелс.
Медведев си осигури място в двубоя за титлата, след като победи именно Алкарас в два сета и ще играе срещу Синер във финала в неделя вечерта в Калифорния.
"Не се интересувам много от тези неща, защото преди всичко съм малко възрастен. Вече не съм млад талант. Миналият сезон беше доста труден за мен. Сега трябва просто да давам най-доброто от себе си“, заяви руснакът.
Според него настоящото поколение на върха на тениса е изключително силно.
"Яник и Карлос са много по-добри от всички нас. Може да ги победим понякога, но те имат огромна класа и ни превъзхождат. Джокович, Федерер и Надал също бяха много по-силни от останалите. Джокович, Надал, Яник и Карлос вероятно са много преди всички други, които са били на корта“, добави Медведев.
Руснакът ще играе за трети път на финал в Индиън Уелс, след като загуби битките за трофея през 2023 и 2024 година, когато беше победен именно от Алкарас.
"Ако играя 10 мача срещу Карлос, вероятно ще загубя повече, отколкото ще спечеля. Но всеки път, когато съм на корта, трябва да вярвам в себе си и да давам най-доброто“, каза още Медведев.