БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Даниил Медведев: Синер и Алкарас са по-добри от всички нас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Руснакът се класира за трети път на финала в Индиън Уелс, но призна, че младите звезди на тениса са крачка пред останалите

даниил медведев синер алкарас добри всички нас
Слушай новината

Руският тенисист Даниил Медведев заяви, че не смята себе си за постоянна конкуренция на новото поколение в мъжкия тенис, водено от Яник Синер и Карлос Алкарас. 30-годишният състезател направи коментара си след класирането за финала на турнира от сериите "Мастърс“ в Индиън Уелс.

Медведев си осигури място в двубоя за титлата, след като победи именно Алкарас в два сета и ще играе срещу Синер във финала в неделя вечерта в Калифорния.

"Не се интересувам много от тези неща, защото преди всичко съм малко възрастен. Вече не съм млад талант. Миналият сезон беше доста труден за мен. Сега трябва просто да давам най-доброто от себе си“, заяви руснакът.

Според него настоящото поколение на върха на тениса е изключително силно.

"Яник и Карлос са много по-добри от всички нас. Може да ги победим понякога, но те имат огромна класа и ни превъзхождат. Джокович, Федерер и Надал също бяха много по-силни от останалите. Джокович, Надал, Яник и Карлос вероятно са много преди всички други, които са били на корта“, добави Медведев.

Руснакът ще играе за трети път на финал в Индиън Уелс, след като загуби битките за трофея през 2023 и 2024 година, когато беше победен именно от Алкарас.

"Ако играя 10 мача срещу Карлос, вероятно ще загубя повече, отколкото ще спечеля. Но всеки път, когато съм на корта, трябва да вярвам в себе си и да давам най-доброто“, каза още Медведев.

Свързани статии:

Даниил Медведев спря победната серия на Карлос Алкарас и се класира за финала в Индиън Уелс
Даниил Медведев спря победната серия на Карлос Алкарас и се класира за финала в Индиън Уелс
Руснакът ще спори за трофея срещу Яник Синер след успех над...
Чете се за: 01:17 мин.
#тенис турнир Индиън Уелс 2026 #Даниил Медведев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
2
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
3
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
4
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
5
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и Юлита"?
6
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
2
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
5
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
6
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...

Още от: ATP

Даниил Медведев спря победната серия на Карлос Алкарас и се класира за финала в Индиън Уелс
Даниил Медведев спря победната серия на Карлос Алкарас и се класира за финала в Индиън Уелс
Яник Синер мина безпроблемно през Александър Зверев и е на финал в Индиън Уелс Яник Синер мина безпроблемно през Александър Зверев и е на финал в Индиън Уелс
Чете се за: 01:55 мин.
17-годишният френски талант Моис Куаме получи "уайлд кард" за Мастърса в Маями 17-годишният френски талант Моис Куаме получи "уайлд кард" за Мастърса в Маями
Чете се за: 02:20 мин.
Медведев елиминира шампиона Дрейпър и е на полуфинал в Индиън Уелс Медведев елиминира шампиона Дрейпър и е на полуфинал в Индиън Уелс
Чете се за: 03:10 мин.
Алкарас удължи победната си серия от началото на годината и е на полуфинал в Индиън Уелс Алкарас удължи победната си серия от началото на годината и е на полуфинал в Индиън Уелс
Чете се за: 02:55 мин.
Яник Синер достигна до полуфиналите в Индиън Уелс с лекота Яник Синер достигна до полуфиналите в Индиън Уелс с лекота
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

До два пъти линията за бедност доход на човек, кола или лизинг и платени данъци са изискванията за помощи заради скъпите горива, каза Андрей Гюров
До два пъти линията за бедност доход на човек, кола или лизинг и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент,...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
София е по-мръсна и това е резултатът от фамозната битка срещу...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Над 48 млн. французи са призовани да гласуват на местните избори
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Раздават наградите "Оскар" за 98 път
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ