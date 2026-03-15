Даниил Медведев: Синер и Алкарас са по-добри от всички нас

Руският тенисист Даниил Медведев заяви, че не смята себе си за постоянна конкуренция на новото поколение в мъжкия тенис, водено от Яник Синер и Карлос Алкарас. 30-годишният състезател направи коментара си след класирането за финала на турнира от сериите "Мастърс“ в Индиън Уелс.

Медведев си осигури място в двубоя за титлата, след като победи именно Алкарас в два сета и ще играе срещу Синер във финала в неделя вечерта в Калифорния.

"Не се интересувам много от тези неща, защото преди всичко съм малко възрастен. Вече не съм млад талант. Миналият сезон беше доста труден за мен. Сега трябва просто да давам най-доброто от себе си“, заяви руснакът.

Според него настоящото поколение на върха на тениса е изключително силно.

"Яник и Карлос са много по-добри от всички нас. Може да ги победим понякога, но те имат огромна класа и ни превъзхождат. Джокович, Федерер и Надал също бяха много по-силни от останалите. Джокович, Надал, Яник и Карлос вероятно са много преди всички други, които са били на корта“, добави Медведев.

Руснакът ще играе за трети път на финал в Индиън Уелс, след като загуби битките за трофея през 2023 и 2024 година, когато беше победен именно от Алкарас.