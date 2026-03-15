Даниил Медведев спря победната серия на Карлос Алкарас и се класира за финала в Индиън Уелс

Руснакът ще спори за трофея срещу Яник Синер след успех над световния №1

Руснакът Даниил Медведев се класира за финала на турнира по тенис от сериите "Мастърс“ в Индиън Уелс, след като победи световния №1 Карлос Алкарас с 6:3, 7:6(3) за час и 37 минути на централния корт.

В първия сет бившият шампион от US Open демонстрира стабилна игра на сервис. Той спечели 69 процента от точките на първи сервис и 82 процента на втори, като реализира един пробив, който се оказа достатъчен, за да поведе в резултата.

Втората част предложи по-оспорвана битка. Двамата тенисисти си размениха по един пробив и се стигна до тайбрек, в който 30-годишният Медведев беше по-концентриран, допусна по-малко грешки и затвори мача.

С успеха руснакът достигна до третия си финал в Индиън Уелс, където ще се изправи срещу Яник Синер, който по-рано победи Александър Зверев.

Поражението сложи край на впечатляващата серия на Карлос Алкарас, който имаше 16 поредни победи от началото на 2026 година, след като спечели титлите на Australian Open и в Доха.

#тенис турнир Индиън Уелс 2026 #Карлос Алкарас #Даниил Медведев

