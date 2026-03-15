Яник Синер мина безпроблемно през Александър Зверев и е на финал в Индиън Уелс

Чете се за: 01:55 мин.
Италианецът ще спори за трофея с Даниил Медведев, който спря победната серия на Карлос Алкарас

Световният №2 Яник Синер се класира за финала на турнира по тенис от сериите "Мастърс“ в Индиън Уелс, след като победи убедително четвъртия поставен Александър Зверев с 6:2, 6:4 на полуфиналите.

Италианецът демонстрира стабилна и прецизна игра и не остави сериозни шансове на германеца. С успеха Синер записа шеста поредна победа срещу Зверев на ниво ATP и за първи път достигна до финала в т.нар. „Рай на тениса“ в Калифорния.

"Това е голямо постижение. За първи път съм на финал тук и това означава много за мен. Това е третият ми полуфинал на този турнир и съм много щастлив“, заяви Синер след двубоя.

Той призна, че ранните пробиви в първия сет са му дали увереност да контролира мача.

"Пробих го няколко пъти в началото и това ми даде спокойствие. В ключовите моменти сервирах много добре и съм много доволен от представянето си“, добави италианецът.

Във финала 24-годишният Синер ще се изправи срещу Даниил Медведев, който на свой ред победи Карлос Алкарас и прекъсна победната серия на испанеца през сезона.

За Синер това е шести финал в последните му седем участия на турнири от сериите „Мастърс“, което затвърждава отличната му форма през последните месеци.

