Джокович се оттегли от Маями заради контузия в рамото

Новак Джокович се оттегли от турнира Miami Open заради контузия в дясното рамо, съобщиха организаторите в неделя.

Сръбската звезда участва в турнира в Индиън Уелс, където достигна до четвъртия кръг на единично и до втория кръг на двойки заедно със Стефанос Циципас. Финалист на тазгодишния Australian Open, Джокович има баланс от 7 победи и 2 загуби на единично този сезон.

38-годишният тенисист е шесткратен шампион в Маями, като миналата година достигна до финала, където загуби от Якуб Меншик.

Джокович държи рекорда за най-много титли от сериите Мастърс 1000 – 40, а общо в кариерата си има 101 титли от турнирите на ATP, като последната спечели през ноември миналата година в Атина.

Основната схема на Miami Open започва в сряда, а квалификациите стартират в понеделник.