Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за...
Джокович се оттегли от Маями заради контузия в рамото

Основната схема започва в сряда, а квалификациите стартират в понеделник.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Новак Джокович се оттегли от турнира Miami Open заради контузия в дясното рамо, съобщиха организаторите в неделя.

Сръбската звезда участва в турнира в Индиън Уелс, където достигна до четвъртия кръг на единично и до втория кръг на двойки заедно със Стефанос Циципас. Финалист на тазгодишния Australian Open, Джокович има баланс от 7 победи и 2 загуби на единично този сезон.

38-годишният тенисист е шесткратен шампион в Маями, като миналата година достигна до финала, където загуби от Якуб Меншик.

Джокович държи рекорда за най-много титли от сериите Мастърс 1000 – 40, а общо в кариерата си има 101 титли от турнирите на ATP, като последната спечели през ноември миналата година в Атина.

Основната схема на Miami Open започва в сряда, а квалификациите стартират в понеделник.

Свързани статии:

Джокович след загубата от Дрейпър: Имам горчиво чувство
Джокович след загубата от Дрейпър: Имам горчиво чувство
Джокович и Дрейпър вече имат по една победа в преките си сблъсъци.
Чете се за: 03:45 мин.
Джак Дрейпър: Винаги съм възприемал Джокович като идол
Джак Дрейпър: Винаги съм възприемал Джокович като идол
Шампионът от миналата година продължава защитата на трофея в Индиън...
Чете се за: 03:20 мин.
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
1
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на...
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
2
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се...
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи заради скъпите горива
3
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи...
Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток
4
Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в...
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
5
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи...
Раздават наградите "Оскар" за 98-и път
6
Раздават наградите "Оскар" за 98-и път

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
3
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
4
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: ATP

Даниил Медведев: Синер и Алкарас са по-добри от всички нас
Даниил Медведев: Синер и Алкарас са по-добри от всички нас
Даниил Медведев спря победната серия на Карлос Алкарас и се класира за финала в Индиън Уелс Даниил Медведев спря победната серия на Карлос Алкарас и се класира за финала в Индиън Уелс
Чете се за: 01:17 мин.
Яник Синер мина безпроблемно през Александър Зверев и е на финал в Индиън Уелс Яник Синер мина безпроблемно през Александър Зверев и е на финал в Индиън Уелс
Чете се за: 01:55 мин.
17-годишният френски талант Моис Куаме получи "уайлд кард" за Мастърса в Маями 17-годишният френски талант Моис Куаме получи "уайлд кард" за Мастърса в Маями
Чете се за: 02:20 мин.
Медведев елиминира шампиона Дрейпър и е на полуфинал в Индиън Уелс Медведев елиминира шампиона Дрейпър и е на полуфинал в Индиън Уелс
Чете се за: 03:10 мин.
Алкарас удължи победната си серия от началото на годината и е на полуфинал в Индиън Уелс Алкарас удължи победната си серия от началото на годината и е на полуфинал в Индиън Уелс
Чете се за: 02:55 мин.

Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни за изборите на 19 април
Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни...
Чете се за: 16:07 мин.
Политика
Срещу скъпите горива: Държавата ще компенсира хората с най-ниски доходи с по 20 евро Срещу скъпите горива: Държавата ще компенсира хората с най-ниски доходи с по 20 евро
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Полицаи от Карлово задържаха мъж, нанесъл материални щети по...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Холивуд се готви за нощта на наградите "Оскар"
Чете се за: 03:22 мин.
САЩ и Канада
