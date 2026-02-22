Лиа Каратанчева с победоносен старт в Мерида

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева стартира с победа в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове УТА 500 в Мерида (Мексико) с награден фонд 1.2 милиона долара.

Българката се наложи над канадката Кайла Крос с 6:2, 6:4 за 72 минути.

Каратанчева изостана с 0:2, но взе шест поредни гейма по пътя към успеха в първия сет. Във втората част тя взе аванс от 4:0 и без проблеми затвори мача.

Следващата съперничка на националката ще бъде победителката от мача между Диан Пари (Франция) и Хедър Уотсън (Великобритания).