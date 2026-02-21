Ива Иванова загуби финала на двойки на тенис турнира в Тунис

Ива Иванова стана вицешампионка на двойки на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Българката и Камила Бартоне (Латвия), поставени под №2, загубиха във финала с 6:7(8), 4:6 от първите поставени Юка Хосоки (Япония) и Елиз Цъ (Нова Зеландия). Двубоят продължи час и 34 минути.

Иванова и Бартоне пропуснаха един сетбол при 8:7 точки в тайбрека на първия сет, а при третата си възможност съперничките им го спечелиха с 10:8.

Българо-латвийският тандем изостана с 2:5 във втората част, успя да намали изоставането си на 4:5, но допусна нов пробив и загуби срещата.

Иванова има една титла на двойки от турнирите на ITF през 2024 година в Букурещ, а през миналата седмица достигна и до финал на сингъл на друг турнир в Монастир.