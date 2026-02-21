БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Донски ще играе за титлата на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75“ в Ню Делхи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Националът на България за „Купа Дейвис“ и партньорът му ще се изправят във финала срещу вторите поставени Пруча Исаро (Тайланд) и Ники Калиянда Пунача (Индия).

александър донски класира четвъртфиналите двойки тенис турнира сериите bdquoчалънджър делхи
Слушай новината

Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75“ в Ню Делхи (Индия) с награден фонд от 107 000 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха на полуфиналите Джей Кларк (Великобритания) и Михаел Гертс (Белгия) със 7:6(6), 7:6(3). Срещата продължи 1 час и 36 минути.

Първият сет не предложи нито един пробив, а при 5:6 Донски и Бантия отразиха сетбол на свой сервис. Българинът и индиецът направиха впечатляващ обрат в последвалия тайбрек. Те изоставаха с 0:5 и 3:6, спасиха три сетбола и спечелиха с 8:6 точки.

Във втората част Донски и Бантия допуснаха пробив още в първия гейм, но успяха да го върнат за 4:4, след което се стигна до нов тайбрек. В него те спечелиха пет поредни точки от 2:3 до 7:3 и триумфираха.

В спор за титлата по-късно днес двамата ще се изправят срещу вторите поставени Пруча Исаро (Тайланд) и Ники Калиянда Пунача (Индия).

Със силното си представяне до момента Донски заработи 50 точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица е под номер 119. Българинът има две титли на двойки от турнири от сериите „Чалънджър“, като за последно триумфира в Мая (Португалия) в края на ноември миналата година.

#Александър Донски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
3
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
5
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
6
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Български тенис

Убедителна победа изведе Илиян Радулов до мача за титлата на тенис турнира в Анталия
Убедителна победа изведе Илиян Радулов до мача за титлата на тенис турнира в Анталия
Ива Иванова ще спори за трофея на двойки в Монастир Ива Иванова ще спори за трофея на двойки в Монастир
Чете се за: 01:15 мин.
Джордж Лазаров и Джулия Терзийска триумфираха на държавното първенство в зала в София Джордж Лазаров и Джулия Терзийска триумфираха на държавното първенство в зала в София
Чете се за: 01:50 мин.
Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира в Оейраш Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира в Оейраш
Чете се за: 00:52 мин.
Илиян Радулов продължава към полуфиналите на сингъл на тенис турнир в Анталия, загуба за Янаки Милев Илиян Радулов продължава към полуфиналите на сингъл на тенис турнир в Анталия, загуба за Янаки Милев
Чете се за: 00:37 мин.
Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение на камиони
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и през тази седмица Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и през тази седмица
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ