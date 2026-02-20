БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

Ива Иванова ще спори за трофея на двойки в Монастир

Чете се за: 01:15 мин.
Българката вече има една титла на двойки от турнирите на ITF през 2024 година в Букурещ

ива иванова йоана константинова спечелиха осминафиналните срещи двойки тенис турнир монастир
Ива Иванова се класира за финала на двойки на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Българката и Камила Бартоне (Латвия), поставени под №2 в схемата, надделяха над третите поставени Мейци Го и Чънтин Чжу (Китай) с 6:3, 5:7, 10:7 за 1 час и 29 минути игра.

Иванова и Бартоне направиха силен финал на първия сет, като спечелиха три поредни гейма от 3:3 до 6:3. Във втория допуснаха пробив в решаващия 12-и гейм и мачът влезе в шампионски тайбрек. В него българо-латвийският тандем поведе с 9:6 точки и реализира втория си мачбол, за да стигне до победата.

В битката за титлата Иванова и Бартоне ще се изправят срещу първите поставени Юка Хосоки (Япония) и Елиз Цъ (Нова Зеландия).

Иванова вече има една титла на двойки от турнирите на ITF през 2024 година в Букурещ, а през миналата седмица достигна и до финал на сингъл на друг турнир в Монастир.

