Ива Иванова ще спори за трофея на двойки в Монастир

Ива Иванова се класира за финала на двойки на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Българката и Камила Бартоне (Латвия), поставени под №2 в схемата, надделяха над третите поставени Мейци Го и Чънтин Чжу (Китай) с 6:3, 5:7, 10:7 за 1 час и 29 минути игра.

Иванова и Бартоне направиха силен финал на първия сет, като спечелиха три поредни гейма от 3:3 до 6:3. Във втория допуснаха пробив в решаващия 12-и гейм и мачът влезе в шампионски тайбрек. В него българо-латвийският тандем поведе с 9:6 точки и реализира втория си мачбол, за да стигне до победата.

В битката за титлата Иванова и Бартоне ще се изправят срещу първите поставени Юка Хосоки (Япония) и Елиз Цъ (Нова Зеландия).

Иванова вече има една титла на двойки от турнирите на ITF през 2024 година в Букурещ, а през миналата седмица достигна и до финал на сингъл на друг турнир в Монастир.