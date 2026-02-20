Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира в Оейраш

Първата ракета на България Виктория Томова допусна загуба на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Оейраш (Португалия) от сериите WТА 125 с награден фонд 100 хиляди евро.

Осмата поставена в схемата българка отстъпи пред номер 3 Сузан Ламенс (Нидерландия) с 4:6, 4:6 за 89 минути.

Томова изостана с 1:5 в първия сет и до края успя да намали пасива си на 4:5 но нидерландката взе подаването и поведе в резултата. Във втората част софиянката отново беше догонваща в резултата, тя спаси четири мачбола в деветия и в десетия гейм, но след това Ламенс успя да затвори мача.

Вчера Томова загуби и на четвъртфиналите на двойки в надпреварата.