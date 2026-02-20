БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поставеният под №1 Лазаров спечели титлата без загубен сет, а Терзийска триумфира след драматичен обрат във финала

Джордж Лазаров и Джулия Терзийска триумфираха на държавното първенство в зала в София
Слушай новината

Джордж Лазаров при мъжете и Джулия Терзийска при жените спечелиха титлите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София. Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис се проведе на базата на ТК "Барокко Спорт“ с награден фонд от 4000 евро.

Поставеният под №1 Лазаров (ТК Дема, София) бе категоричен във финала срещу третия в схемата Михаил Иванов (ТК НСА, София) и се наложи с 6:0, 6:1. Така той стигна до трофея с четири поредни победи и без загубен сет. До полуфиналите достигнаха Васил Димитров (ТК Левски) и Пламен Милушев (ТК НСА).

При жените Терзийска (ТК Дема), участваща с "уайлд кард“, постигна обрат във финала срещу Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови, София) - 6:7(5), 6:3, 7:5. Срещата предложи сериозна интрига, а Терзийска демонстрира устойчивост в решителните моменти. На трето място завършиха Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) и Еленора Тонева (ТК Барокко Спорт, София).

В надпреварата на двойки при мъжете титлата спечелиха Васил Димитров и Михаил Иванов след успех над тандема Борислав Кирилов (ТК Вектор Тенис Спорт, София)/Джордж Лазаров с 5:7, 7:6(2), 10-8. При женските двойки първи станаха Валерия Гърневска и Рафаела Симеонова, които се наложиха с 6:2, 2:0 и отказване над Лютфия Велиева и Хюлия Велиева.

Турнирен директор на първенството беше Пресиян Коев, а главен съдия - Милена Коцева.

