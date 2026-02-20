Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи

Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 000 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха представителите на домакините Дивидж Шаран и Каран Сингх с 6:3, 6:4 за 66 минути.

Двамата поведоха с 3:0, допуснаха изравняване, след което със серия от три поредни гейма взеха първата част. Във втория сет те направиха ранен пробив, който се оказа достатъчен за крайния успех.

Донски заработи 30 точки за световната ранглиста на АТП и 865 долара.

Следващите им съперници ще станат ясни по-късно днес.