Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
александър донски класира финала двойки тенис турнира сериите чалънджър брага
Снимка: БТА
Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 000 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха представителите на домакините Дивидж Шаран и Каран Сингх с 6:3, 6:4 за 66 минути.

Двамата поведоха с 3:0, допуснаха изравняване, след което със серия от три поредни гейма взеха първата част. Във втория сет те направиха ранен пробив, който се оказа достатъчен за крайния успех.

Донски заработи 30 точки за световната ранглиста на АТП и 865 долара.

Следващите им съперници ще станат ясни по-късно днес.

