Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

Илиян Радулов продължава към полуфиналите на сингъл на тенис турнир в Анталия, загуба за Янаки Милев

Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
За място на финала Радулов ще играе с втория в схемата украинец Вячеслав Белински.

Илиян Радулов продължава към полуфиналите на сингъл на тенис турнир в Анталия, загуба за Янаки Милев
Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният българин разгроми Антони Фабр (Франция) с 6:1, 6:0 за 65 минути.

Следващият съперник на Радулов ще бъде номер 2 в схемата Вячеслав Белински (Украйна).

Друг национал Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите. Той загуби от поставения под номер 3 Чезар Крецу (Румъния) с 4:6, 2:6 за час и 31 минути.

#Илиян Радулов #Янаки Милев

Още от: Български тенис

Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира в Оейраш
Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира в Оейраш
Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи
Чете се за: 00:52 мин.
Ректорът на НСА се срещна с тенисиста Александър Василев Ректорът на НСА се срещна с тенисиста Александър Василев
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир
Чете се за: 00:47 мин.
Леонид Шейнгезихт достигна полуфиналите на двойки на турнир в Испания Леонид Шейнгезихт достигна полуфиналите на двойки на турнир в Испания
Чете се за: 00:52 мин.
Лазаров и Иванов при мъжете и Терзийска и Александрова при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София Лазаров и Иванов при мъжете и Терзийска и Александрова при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София
Чете се за: 01:17 мин.

