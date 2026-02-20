БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ректорът на НСА се срещна с тенисиста Александър Василев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази
Ректорът на НСА се срещна с тенисиста Александър Василев
Слушай новината

Проф. Красимир Петков, ректор на НСА „Васил Левски“, прие големия талант на българския и световния тенис Александър Василев. На срещата присъства и Стефка Василева, майка на перспективния спортист и възпитаничка на Спортната академия.

Василев, който миналата година игра финал и полуфинал в най-престижните турнири за юноши - съответно Откритто първенство на САЩ и „Уимбълдън“, сподели, че е силно впечатлен от това, което е видял при обиколката си в кампуса на висшето училище.

В разговора проф. Петков накратко представи славната история и големите възможности за образование, които предлага Академията. Цитира девиза на университета „Успешната кариера започва от тук“, добавяйки, че НСА може да се похвали с много свои известни възпитаници, които имат отлична професионална реализация в различни обществени сфери, а не само в спорта.

Василев подари на проф. Петков фланелка и топка за тенис с автографи и своя снимка на корта от финалния двубой на Откритото първенство на САЩ, а получи сувенири на Спортната академия.

Стефка Василева поднесе на ректора писмо по повод възпоменателната церемония „153 години безсмъртие“, посветена на Васил Левски - патрон на НСА, от името на Елена Маринова, директор на Националната финансово-стопанска гимназия. Майката на талантливия тенисист е учител по физическо възпитание и спорт в НФСГ.

#проф. Красимир Петков #Александър Василев тенис #Александър Василев #НСА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
3
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
4
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
5
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на река Тунджа
6
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Български тенис

Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира в Оейраш
Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира в Оейраш
Илиян Радулов продължава към полуфиналите на сингъл на тенис турнир в Анталия, загуба за Янаки Милев Илиян Радулов продължава към полуфиналите на сингъл на тенис турнир в Анталия, загуба за Янаки Милев
Чете се за: 00:37 мин.
Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи
Чете се за: 00:52 мин.
Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир
Чете се за: 00:47 мин.
Леонид Шейнгезихт достигна полуфиналите на двойки на турнир в Испания Леонид Шейнгезихт достигна полуфиналите на двойки на турнир в Испания
Чете се за: 00:52 мин.
Лазаров и Иванов при мъжете и Терзийска и Александрова при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София Лазаров и Иванов при мъжете и Терзийска и Александрова при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ