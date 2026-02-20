Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди здравният министър Михаил Околийски

Министърът на здравеопазването Михаил Околийски разпореди проверка в УМБАЛ „Св. Анна“ – София, съобщиха от ведомството.

Инспектори от Регионалната здравна инспекция – София област, както и от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ са ангажирани по случая с починалото бебе и с изясняването на всички факти и обстоятелства.

По първоначална информация, предоставена от лечебното заведение, бебето е имало тежко вродено заболяване.