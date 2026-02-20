АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени

Утре в 13 области от Централна и Източна България и Родопите е издаден жълт код за снеговалеж. Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). От пътната агенция допълват, че ще има условия за виелици и за образуване на навявания и преспи.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България, пишат още от АПИ. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.