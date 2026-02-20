БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започва реставрация на катедралата "Санта Мария дел Фиоре" във Флоренция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Запази

Цялостната реставрация на Камбанарията на Джото, музеят и параклисите ще струва 60 млн. евро

флоренция умира масовия туризъм
Слушай новината

Общината във Флоренция, заедно с Министерството на културата на Италия, започва от 9 март поетапна реставрация на катедралата "Санта Мария дел Фиоре", съобщи италианската телевизия "Канал 3".

Първо ще бъде цялостно реставрирана прочутата Камбанария на Джото, а след това — музеят и параклисите, които се намират вътре в храма. Възстановяването на камбанарията ще продължи 4 години и ще струва 7 милиона евро, а цялостната реставрация — 60 милиона евро.

Проектът, който за първи път в историята на паметника обхваща цялата камбанария, включва подвижна строителна площадка с високотехнологично скеле. То е проектирано така, че да осигури гледка за посетителите и да не пречи на вътрешния маршрут или на ползването на панорамната тераса. Конструкцията ще позволи реставрацията да се извършва поетапно, като работата започва от върха и постепенно се спуска надолу. За последно Камбанарията на Джото, когото всички наричат "бащата на Ренесанса", е била реставрирана отчасти през 1939 година. Идеята е не само да се почисти мраморът, а и да се стабилизира конструкцията, както и да се съхранят декоративните релефи и скулптурите. Строежът на Камбанарията е започнал през далечната 1334 година. Скулптурната украса включва 56 барелефа и 16 статуи в реален размер, изработени от Андреа Пизано, Лука дела Робия и Донатело.

От общината на Флоренция заявиха пред "Канал 3", че реставрацията е неотложна, тъй като външните облицовки на паметника, изработени от бял и зелен мрамор, са силно увредени. Много сме доволни от притока на туристи във Флоренция. Но трябва да се погрижим за културните си паметници, заради които градът ни е толкова посещаван, допълват от местната управа.

Катедралата "Санта Мария дел Фиоре" е третата по големина в Италия и е един от символите на Флоренция.

#Камбанария на Джото #Санта Мария дел Фиори # Флоренция #Италия #реставрация

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
3
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
4
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
5
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
6
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Европа

Влакът на "Евровизия" потегли от Виена
Влакът на "Евровизия" потегли от Виена
Бившият британски принц Андрю беше освободен, но разследването срещу него по аферата "Епстийн" продължава Бившият британски принц Андрю беше освободен, но разследването срещу него по аферата "Епстийн" продължава
Чете се за: 01:15 мин.
Принц зад решетките: Братът на крал Чарлз III беше арестуван заради аферата "Епстийн" Принц зад решетките: Братът на крал Чарлз III беше арестуван заради аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
Крал Чарлз III за ареста на брат му Андрю: Законите трябва да бъдат спазвани Крал Чарлз III за ареста на брат му Андрю: Законите трябва да бъдат спазвани
Чете се за: 01:30 мин.
Унгария може да спре тока за Украйна Унгария може да спре тока за Украйна
Чете се за: 01:17 мин.
Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ