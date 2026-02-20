Започва реставрация на катедралата "Санта Мария дел Фиоре" във Флоренция

Общината във Флоренция, заедно с Министерството на културата на Италия, започва от 9 март поетапна реставрация на катедралата "Санта Мария дел Фиоре", съобщи италианската телевизия "Канал 3".

Първо ще бъде цялостно реставрирана прочутата Камбанария на Джото, а след това — музеят и параклисите, които се намират вътре в храма. Възстановяването на камбанарията ще продължи 4 години и ще струва 7 милиона евро, а цялостната реставрация — 60 милиона евро.

Проектът, който за първи път в историята на паметника обхваща цялата камбанария, включва подвижна строителна площадка с високотехнологично скеле. То е проектирано така, че да осигури гледка за посетителите и да не пречи на вътрешния маршрут или на ползването на панорамната тераса. Конструкцията ще позволи реставрацията да се извършва поетапно, като работата започва от върха и постепенно се спуска надолу. За последно Камбанарията на Джото, когото всички наричат "бащата на Ренесанса", е била реставрирана отчасти през 1939 година. Идеята е не само да се почисти мраморът, а и да се стабилизира конструкцията, както и да се съхранят декоративните релефи и скулптурите. Строежът на Камбанарията е започнал през далечната 1334 година. Скулптурната украса включва 56 барелефа и 16 статуи в реален размер, изработени от Андреа Пизано, Лука дела Робия и Донатело.

От общината на Флоренция заявиха пред "Канал 3", че реставрацията е неотложна, тъй като външните облицовки на паметника, изработени от бял и зелен мрамор, са силно увредени. Много сме доволни от притока на туристи във Флоренция. Но трябва да се погрижим за културните си паметници, заради които градът ни е толкова посещаван, допълват от местната управа.

Катедралата "Санта Мария дел Фиоре" е третата по големина в Италия и е един от символите на Флоренция.