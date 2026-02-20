БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг, силен вятър и навявания днес и утре

Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг, силен вятър и навявания днес и утре. Започналите вече в Западна България валежи валежи от дъжд, до края на деня ще обхванат цялата страна. Значителни по количество ще са в Рило-Родопската област.

Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 10° и 15°, в Северозападна България - между 5° и 8°, в София – около 10°. по Черноморието - между 9° и 13°.

В Източна България ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от североизток, ще се усилва, с него ще нахлува по-студен въздух и температурите съществено ще се понжат.

Температурите в събота в повечето райони ще са с малък денонощен ход.

Минималните ще бъдат от минус 3° на север до 7° на юг, в София – около минус 1°. С около градус по-високи ще бъдат максималните, но през деня ще се понижават.

Времето в страната ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, които, с понижението на температурите, в по-голямата част от страната ще преминат в сняг.

В южните и крайните източни райони валежите ще са от дъжд и сняг, на места там ще се образуват и поледици. Значителни по количество ще бъдат в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които през нощта срещу събота ще се примесват със сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятърът от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

През нощта срещу неделя валежи от сняг ще има в Северна България, а в югоизточните райони дъждът също ще премине в сняг. В останалата част от страната валежите ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. В неделя до обяд снеговалежите навсякъде ще спрат, над Западна България и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури там ще се повишат и в северозападните райони и западната част на Горнотракийската низина ще достигат до 8°-10°, а на изток ще са между 2° и 7°.

През новата седмица дневните температури ще се повишат. Сутрешните ще са най-ниски в понеделник, когато в по-голямата част от страната ще са отрицателни – между минус 6° и минус 1°. В понеделник ще преобладава слънчев време, но във вторник и сряда ще има превалявания, предимно от дъжд, в планините – от сняг.

