ИЗВЕСТИЯ

Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 02:22 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

Коментари в парламента след оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков

Николай Минков от Николай Минков
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Скандалът със Стоил Цицелков се пренесе и в парламента. От ИТН изразиха задоволство от подадената оставка и прогнозираха, че след нея ще последват и други.

Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов показа от трибуната документ, за който твърди, че е присъда на Цицелков за шофиране след употреба на алкохол. От "Възраждане" обявиха, че целият кабинет е компрометиран и се ползва с много ниско обществено доверие. За това отговорността била не само само на служебния премиер Андрей Гюров, но и на президента Илияна Йотова, който е издала съответния указ.

Тошко Йорданов, ИТН: "Това, колеги (показва документ от съда) е една от присъдите на Цицелков. Присъдата е за шофиране в кръвта с 1,5 промила алкохол."

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Тези хора , които в правителството буквално още от момента на обявяването му създават изключително сериозни притеснения в обществото трябва да бъдат моментално освободени. Моментално. Второто нещо, което трябва да кажем, че това правителство определено няма доверие в обществото. предизвиква такъв сериозен взрив от възмущение, че дори неговия създател и идеолог, бившият президент Радев се отрече от него няколко часа по-късно."

Станислав Балабанов: Цицелков падна, ред е на Янкулов. Ред е на Христанов. И същият този стоеше пред хижата в Петрохан да обяснява как добрите момчета всъщност са били елиминирани от някаква много лоша мафия, която е отишла и ги и екзекутирала.

Вижте още подробности в прякото включване на Николай Минков

# Народно събрание #Стоил Цицелков #коментари #оставка

