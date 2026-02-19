Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир

Ива Иванова се класира за полуфиналитете на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Иванова и Камила Бартоне (Латвия), поставени под №2, победиха Валерия Артьомева и Алина Юнева (Русия) с 6:2, 6:0 за 50 минути. Следващите им съпернички ще бъдат третите в схемата Мейци Го и Чънтин Чжу (Китай).

Друга българка Йоана Константинова, която миналата седмица триумфира на двойки на друг турнир в Монастир, и Клаудия Ферер Перес (Испания) отпаднаха на четвъртфиналите след поражение от водачките в схемата Юка Хосоки (Япония) и Елиз Це (Нова Зеландия) с 1:6, 5:7 за 79 минути.