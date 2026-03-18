Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Победи за Гергана Топалова и Ива Иванова на ITF турнири

Лия Каратанчева загуби в първия кръг.

гергана топалова отпадна втория кръг тенис турнира буенос айрес
Гергана Топалова се класира за втория кръг на единично на турнира на червени кортове за жени в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара. Българката победи на старта с 6:2, 6:2 испанката Лусия Санчес за 1 час и 31 минути.

Топалова поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част тя спечели три поредни гейма, за да затвори мача при 6:2. Във втория кръг Топалова ще играе срещу първата поставена Елена Приданкина (Русия).

Лия Каратанчева загуби в първия кръг на сингъл с 6:7(5), 4:6 от Анджелина Волощук (Португалия) за 2 часа и 14 минути игра. Българката навакса пасив от 2:5, за да стигне до тайбрек в първия сет, който отстъпи със 7:5 точки. Във втората част Каратанчева допусна шест пробива и загуби с 4:6. Тя отпадна и в първия кръг на двойки на турнира в Сабадел.

Ива Иванова пък се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставената под №5 в схемата българка победи на старта участващата с „уайлд кард" Виктория Капсия (Швейцария) с 6:1, 6:2 за 73 минути. Следващата ѝ съперничка ще бъде китайката Шъюй Е.

Първата поставена Изабелла Шиникова отпадна в първия кръг след загуба от Устиния Лекомцева (Русия) с 3:6, 6:3, 3:6 за 1 час и 54 минути. 34-годишната Шиникова и Йоана Монева записаха поражения и в надпреварата на двойки.

ТОП 24

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
3
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
4
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Предстои понижение на температурите през следващите дни
5
Предстои понижение на температурите през следващите дни
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
6
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Български тенис

Григор Димитров започва в Маями след 19:00 часа
Григор Димитров започва в Маями след 19:00 часа
Победа за Ива Иванова и загуба за Изабелла Шиникова на тенис турнира в Шарм Ел Шейх (Египет)
Илиян Радулов продължава към втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Бадалона (Испания)
Пьотр Нестеров с успешен старт на тенис турнира в Ираклион
Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на тенис турнир от категория J300 на ITF във Вилена
Поражение за Димитър Кузманов на старта на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в Задар
ЦИК изтегли жребия: "Прогресивна България" с №21, ГЕРБ с №15, ПП-ДБ с №7, ДПС с №17
ЦИК изтегли жребия: "Прогресивна България" с №21, ГЕРБ с...
У нас
Окончателно: Депутатите приеха удължителния бюджет
У нас
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани
По света
Екшън на Витоша: Бивш хижар арестуван след заплахи, изстрели и марихуана в хижа "Камен дел"
У нас
Опасна находка: Откриха 1,4 кг живак в мазе в София
У нас
От 6800 жалби за високи сметки за ток няма открита нито една неродност
У нас
Социална сигурност: Държавата гарантира празнични добавки за...
У нас
Вижте лидерските битки по места за изборите на 19 април
Политика
