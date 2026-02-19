Леонид Шейнгезихт достигна полуфиналите на двойки на турнир в Испания

Българинът Леонид Шейнгезихт се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове във Виейна (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Шейнгезихт и Бекхан Атлангериев (Русия) надделяха над третите поставени в основната схема Василиос Карипи (Република Южна Африка) и Петер Мак (Унгария) със 7:6(3), 6:3 за 82 минути.

В първия сет двамата преодоляха пасив от 2:4, но спечелиха тайбрека със 7:3, а във втората част след 3:3 взеха три поредни гейма и затвориха мача.

В спор за място на финала двамата ще играят срещу вторите в схемата Оскар Хосе Гутиерес (Испания) и Адриен Бурде (Швейцария).