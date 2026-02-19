БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Леонид Шейнгезихт достигна полуфиналите на двойки на турнир в Испания

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Победа за българския тенисист във Виейна.

леонид шейнгезихт започна победа участието тенис турнир малмьо
Снимка: БФ Тенис
Българинът Леонид Шейнгезихт се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове във Виейна (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Шейнгезихт и Бекхан Атлангериев (Русия) надделяха над третите поставени в основната схема Василиос Карипи (Република Южна Африка) и Петер Мак (Унгария) със 7:6(3), 6:3 за 82 минути.

В първия сет двамата преодоляха пасив от 2:4, но спечелиха тайбрека със 7:3, а във втората част след 3:3 взеха три поредни гейма и затвориха мача.

В спор за място на финала двамата ще играят срещу вторите в схемата Оскар Хосе Гутиерес (Испания) и Адриен Бурде (Швейцария).

#Леонид Шейнгезихт

Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир
Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир
Лазаров и Иванов при мъжете и Терзийска и Александрова при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София Лазаров и Иванов при мъжете и Терзийска и Александрова при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София
Чете се за: 01:17 мин.
Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Оейраш Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Оейраш
Чете се за: 01:10 мин.
Илиян Радулов и Янаки Милев са четвъртфиналисти на сингъл на тенис турнира в турския курорт Анталия Илиян Радулов и Янаки Милев са четвъртфиналисти на сингъл на тенис турнира в турския курорт Анталия
Чете се за: 01:35 мин.
Димитър Кузманов приключи участието си и на сингъл, и на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи Димитър Кузманов приключи участието си и на сингъл, и на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи
Чете се за: 01:05 мин.
Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Ню Делхи, Кузманов отпадна Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Ню Делхи, Кузманов отпадна
Чете се за: 01:00 мин.

Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски в София
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
По света
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Принц зад решетките: Братът на крал Чарлз III беше арестуван заради...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
