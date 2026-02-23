БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Първата ракета на България при дамите е 151-а в света.

виктория томова приключи двойки чарлстън
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с две места в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WТА), която беше обновена днес.

30-годишната софиянка, която миналата седмица достигна до четвъртфиналите на сингъл и на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Оейраш (Португалия) от сериите WТА 125, има актив от 490 точки и вече заема 151-ата позиция в подреждането.

18-годишната Елизара Янева се смъкна със 17 места до 245-ото в класацията с 288 точки.

№1 в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 10675 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) със 7588 точка, а на трето място със 7253 точки е Елена Рибакина (Казахстан), която триумфира на Откритото първенство на Австралия.

Свързани статии:

Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Оейраш
Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Оейраш
Томова продължава участието си в турнира на сингъл с двубой от...
Чете се за: 01:10 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Виктория Томова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
1
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
2
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
3
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
4
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
5
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
6
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Тенис

Григор Димитров се смъкна с две позиции в световната ранглиста
Григор Димитров се смъкна с две позиции в световната ранглиста
Себастиан Корда спечели турнира в Делрей Бийч Себастиан Корда спечели турнира в Делрей Бийч
Чете се за: 01:25 мин.
Лиа Каратанчева отпадна във втория кръг на квалификациите на турнир в Мерида Лиа Каратанчева отпадна във втория кръг на квалификациите на турнир в Мерида
Чете се за: 01:25 мин.
Пьотр Нестеров започна с успех в Лугано, Александър Донски отпадна на сингъл в Пуне Пьотр Нестеров започна с успех в Лугано, Александър Донски отпадна на сингъл в Пуне
Чете се за: 01:42 мин.
Серина Уилямс получи право отново да играе на турнирите от Големия шлем Серина Уилямс получи право отново да играе на турнирите от Големия шлем
Чете се за: 02:30 мин.
Илиян Радулов стана вицешампион на сингъл на турнир в Анталия Илиян Радулов стана вицешампион на сингъл на турнир в Анталия
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Слънчев 1 март, динамично време за Деня на жената
Слънчев 1 март, динамично време за Деня на жената
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс "Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Раздадоха наградите БАФТА: Големият победител е "Битка след битка" Раздадоха наградите БАФТА: Големият победител е "Битка след битка"
Чете се за: 00:42 мин.
Европа
След снега и пороите: Нормализира се обстановката в страната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Антон Кутев: Служебният кабинет тръгна зле, но може да обърне тренда
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Наводнени къщи и дворове в Хасковска област - как се справят хората?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Николай Младенов ще участва в срещата на външните министри на ЕС в...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ