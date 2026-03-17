Алкарас търси реванш, Синер гони дубъл в Маями

Втората част от престижния „Слънчевия дубъл“ започва в сряда с турнира Miami Open. №1 в световната ранглиста Карлос Алкарас и шампионът от миналата седмица в BNP Paribas Open Яник Синер са сред водещите имена в надпреварата от сериите Мастърс 1000. Основната схема ще се проведе от 18 до 29 март на „Хард Рок Стейдиъм“, дом на отбора от НФЛ Маями Долфинс.

От официалния сайт на АТР представиха 10 неща, които да следим по време на втория турнир от сериите Мастърс 1000 за сезона:

1) Алкарас търси бърз отговор

Даниил Медведев сложи край на непобедената серия на №1 в света Алкарас през 2026 г. на полуфиналите в Индиън Уелс. Испанецът ще се стреми бързо да се върне на победния път в Маями, където спечели първата си титла от Мастърс 1000 през 2022 г. Алкарас има баланс 16-1 през сезона.

2) Синер гони „Слънчев дубъл“

Само седем тенисисти са печелили Индиън Уелс и Маями в една и съща година, като последният е Роджър Федерер през 2017 г. През 2026 г. Яник Синер има шанс да се присъедини към тях, след като триумфира в Индиън Уелс без да загуби сет. №2 в света спечели и последното си участие в Маями през 2024 г.

3) Възходът на Медведев

Даниил Медведев показа отлична форма с титлата в Дубай и финала в Индиън Уелс. Бившият №1 в света се завърна в топ 10 за първи път от миналия юли и ще се опита да надгради, включително след победата си над Алкарас. Медведев е шампион в Маями от 2023 г.

4) Зверев гони първа титла за годината

След полуфинали на Australian Open и в Индиън Уелс, Александър Зверев ще се стреми към първи трофей през 2026 г. Германецът има добри резултати на твърдите кортове в Южна Флорида, включително финал през 2018 г.

5) Фриц и Шелтън водят американската атака

Само един американец (Джон Иснър през 2018 г.) е печелил турнира в последните 15 години. През 2026 г. надеждите са насочени към №7 Тейлър Фриц и №9 Бен Шелтън, а сред претендентите са и Франсис Тиафо и Томи Пол.

6) Заплахи от топ 10

Трима играчи от топ 10 ще преследват първа титла от Мастърс 1000 сериите в Маями. №5 Лоренцо Музети, №6 Алекс де Минор и №8 Феликс Оже-Алиасим все още нямат трофей от тази категория.

7) Шампионът Меншик се завръща

Якуб Меншик шокира Джокович и спечели първата си титла от ATP именно в Маями преди година. 20-годишният чех се завръща като №13 в света. Друг бивш шампион в схемата е победителят от 2021 г. Хуберт Хуркач.

8) Тиен и Фонсека с амбиции

Лърнър Тиен и Жоао Фонсека дебютираха в основната схема миналата година. Тиен вече е №21 в света и ще се стреми към първа победа в Маями, докато Фонсека разчита на подкрепата на публиката.

9) „Уайлд кард“ за Next Gen

Още млади таланти ще участват – французинът Моиз Куаме (17 г.), японецът Рей Сакамото (19 г.) и американецът Дарвин Бланч (18 г.).

10) Аревало/Павич защитават титлата

Шампионите при двойките Марсело Аревало и Мате Павич ще търсят силен отговор след ранното си отпадане в Индиън Уелс. Сред съперниците им са поставените под №1 Марсел Гранойерс/Орасио Себайос и финалистите от 2025 г. Джулиан Кеш/Лойд Гласпул.