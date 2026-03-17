Карлос Алкарас си татуира кенгуру на левия прасец

Световният №1 в тениса Карлос Алкарас удържа на обещанието си и си татуира кенгуру на левия прасец, след като спечели Откритото първенство на Австралия в началото на годината, пише вестник "Марка". Животното е символ на Австралия.

Новата татуировка на испанеца се вижда съвсем малко над чорапа му по време на мачове.

"Обичам да съм дискретен", обясни той.

Карлос Алкарас вече има татуировки на Статуята на свободата, Айфеловата кула и ягодите на Уимбълдън след победите си и на другите три турнира от Големия шлем.