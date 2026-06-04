Българското участие в Куршумлийска Баня продължава с четвъртфинален сблъсък

Българките Лидия Енчева и Юлия Стаматова се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставената под №3 в схемата Енчева премина безпроблемно през втория кръг, след като поведе с 6:0 срещу сръбкинята Елена Милутинович, която впоследствие се отказа заради контузия.

Шестата поставена Стаматова също намери място сред най-добрите осем в надпреварата. Опитната българка се наложи над представителката на домакините Клара Вая с 6:4, 6:2 за 87 минути игра. В първия сет тя направи решителна серия от три поредни гейма, а във втория затвърди превъзходството си с пет последователно спечелени гейма по пътя към успеха.

Така турнирът в Сърбия ще гарантира българско присъствие на полуфиналите, след като Енчева и Стаматова ще се изправят една срещу друга в директен спор за място сред най-добрите четири.

Двете вече имат един двубой помежду си на това ниво. През юни миналата година именно в Куршумлийска Баня 19-годишната Енчева победи Стаматова с 6:4, 6:1 на четвъртфиналите.

Участието на Юлия Стаматова в турнира продължава и при двойките. По-късно днес тя и нидерландката Маделиф Хагеман, поставени под №3 в схемата, ще играят четвъртфинален мач срещу италианката Ема Гирардато и испанката Еугения Менендес.