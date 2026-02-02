Алкарас обеща да си татуира кенгуру на единия крак като "траен спомен" от спечелването на титлата в Мелбърн

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вяра Илиева
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Испанецът позира пред фотографите в понеделник в Мелбърн. 22-годишният испанец стана най-младият тенисист, който притежава и четирите титли от Големия шлем в кариерата си.

алкарас обеща татуира кенгуру единия крак траен спомен спечелването титлата мелбърн
Снимка: БТА
Слушай новината

Карлос Алкарас позира с купата от Australian Open по време на традиционната фотосесия, която получава шампионът в Мелбърн. Испанецът спечели трофея, след като победи рекордьора по титли от Големия шлем Новак Джокович във финала на мъжкия сингъл.

Алкарас заяви, че може да си татуира малко кенгуру на единия крак, като "траен спомен" за победата му над сърбина в неделя.

22-годишният испанец стана най-младият тенисист, който притежава и четирите титли от Големия шлем в кариерата си.

„Вече знам, че ще е кенгуру. Просто не знам мястото“, каза Алкарас.

„Мисля само за крака, но не знам кой прасец, дали ще е десният или левият“, добави той.

Алкарас позира пред фотографите в понеделник в Мелбърн. Шампионката при дамите Елена Рибакина също беше снимана с трофея си в събота на брега на река Яра, която преминава през града.

Елена Рибакина позира с трофея от Australian Open (ГАЛЕРИЯ)

Според австралийските медии, Алкарас е прекарал нощта след победата си със семейството си в хотелския си апартамент, поръчвайки пица, бира и шампанско.

„Да спечеля тук е сбъдната мечта за мен. Наслаждавам се на този невероятен момент. Не мога да забравя подкрепата и любовта, които получих“, коментира той.

След като победи десеткратния шампион в турнира с 2:6, 6:2, 6:3, 7:5, Алкарас призна:

„Мразя да губя. Преди последната точка, много неща ми дойдоха на ум, честно казано. Бях наистина нервен, почти треперех. Така че, щом видях топката да излиза, си казах: „Добре, успях.“, Беше страхотно чувство, мислех за семейството си и за отбора си."

След като вече притежава Кариерен шлем, 22-годишният Алкарас вече има нови цели, а те са да спечели трите титли от Мастърс 1000, които са му се изплъзвали, титла от финалния турнир за годината и Купа Дейвис с Испания. Той е спечелил шест от деветте турнира от сериите Мастърс ,но все още не е триумфирал на Откритото първенство на Канада, Шанхай и Париж.

Алкарас се присъедини към Дон Бъдж, Фред Пери, Рой Емерсън, Род Лейвър, Андре Агаси, Роджър Федерер, Рафаел Надал и Джокович, и стана деветият играч, спечелил и четирите титли от Големия шлем. Но той е най-младият сред всички тях.

„Това, което научих тази година, е да ценя и да се наслаждавам на всяка секунда от моя живот. Не е най-важно да вдигаш трофеи, а да играеш на турнири, да постигаш победи, да понасяш загуби. Каквото и да е, просто трябва да се наслаждаваме и да ценим живота, който живеем", заяви шампионът в Мелбърн.

Въпреки че Алкарас признава 38-годишния Джокович за вдъхновение, той каза, че не е сигурен, че ще бъде толкова издръжлив:

„Знаете ли, да видим колко дълго ще играя. Надявам се да съм в толкова добра форма на 38 години, да се състезавам и да предизвиквам младите играчи и да играя финали на турнири от Големия шлем.“

#Australian Open 2026 #Карлос Алкарас

