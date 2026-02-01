Карлос Алкарас прекърши Новак Джокович и завърши Кариерния шлем на 22

Карлос Алкарас надви Новак Джокович във финала на Australian Open, узаконявайки отново доминацията си с нови покорени рекорди.
Карлос Алкарас покори и последния връх, който липсваше в колекцията му. 22-годишният испанец победи Новак Джокович триумфира във финала на Australian Open след 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 - победа, която не само му донесе първа титла в Мелбърн, но и го превърна в най-младия тенисист в историята, завършил Кариерен Голям шлем.
Джокович влезе в мача с ясно заявено намерение да наложи контрол чрез дълги разигравания и висок процент на първи сервис. В откриващия сет световният №1 доминираше именно в тази фаза – 78% вкаран първи сервис и едва четири непредизвикани грешки, които постепенно извадиха Алкарас от комфортната му зона. Испанецът бе принуден да играе допълнителни удари, а в ключовите моменти не издържаше на темпото. Пробивът за 3:1 се оказа решаващ, а Джокович затвори сета с характерната си хладнокръвност – 6:2.
Вторият сет обаче промени инерцията. Алкарас значително подобри сервиса си и започна да печели лесни точки – 73% успеваемост на първи сервис и впечатляващите 100% спечелени точки на втори. Това му даде самочувствие да бъде по-агресивен, особено от форхенд страната, и да поеме инициативата в разиграванията. Пробивът за 2:1 бе психологически ключов, а след това испанецът не допусна спад.
Докато Джокович започна да допуска повече неточности, Алкарас трупаше уинъри и натиск – девет печеливши удара срещу едва три за сърбина във втория сет, при значително по-малко непредизвикани грешки. Пробивът за 5:2 наклони окончателно везните, а сетът приключи отново с 6:2, но този път в полза на Алкарас, който изравни резултата и върна интригата във финала.
Третият сет затвърди усещането за постепенно пречупване на баланса в полза на Карлос Алкарас. Колкото повече се проточваше финалът, толкова по-ясно започваха да личат свежестта и скоростта на испанеца, докато при Джокович се появиха първите физически сигнали за дискомфорт. В средата на сета сърбинът дори получи медицинска помощ заради проблеми в крака.
Алкарас продължи да гради надмощието си чрез сервиса. В третата част той спечели 83% от точките си на първи сервис, срещу едва 52% за Джокович, а разликата в чистотата на играта стана още по-осезаема - само пет непредизвикани грешки за испанеца срещу 14 за световния №1. Именно тази стабилност му позволи да бъде по-разнообразен – с къси топки, излизания към мрежата и постоянен натиск върху движението на съперника.
Ключовият момент дойде в петия гейм, когато Алкарас реализира пробив за 3:2 след серия неточности от форхенд страната на Джокович. Оттам нататък испанецът не изпусна контрола, въпреки че сърбинът показа характер и успя да вкара няколко сервис-гейма в дюс, включително драматичен осми гейм с поредица от разменени предимства и ас с 120 мили в час.
При 5:3 Алкарас сервира за сета и демонстрира хладнокръвие. След поредна грешка от форхенд на Джокович и пета възможност за сетбол, испанецът затвори частта с 6:3, възползвайки се от неточен бекхенд на съперника. Така 20-годишният талант обърна мача след загубения първи сет и поведе с 2:1 части, поставяйки под сериозно изпитание и в ситуация "вабанк" 10-кратния шампион в Мелбърн.
Четвъртият сет се превърна в истинска битка на нерви. Джокович отказа да се предаде и поддържаше равенството до 5:5, демонстрирайки шампионската си устойчивост. Алкарас обаче остана хладнокръвен в ключовите моменти.
При 6:5 за испанеца дойде моментът, който реши финала. Серия от неточности от страна на Джокович, включително форхенд в аут при шампионската точка, сложи край на двубоя. Алкарас падна по гръб на корта, осъзнавайки, че току-що е покорил и последния бастион на своя път.
По този начин испанецът затвърди статута си на водеща фигура в новата ера на тениса. Седем спечелени финала от осем участия в турнири от Големия шлем и рекорд за най-млад носител на Кариерен шлем очертават път, който тепърва ще се разгръща.
За Новак Джокович поражението не заличава величието. Напротив - начинът, по който 38-годишният сърбин се противопостави на младостта и скоростта на младите тенисисти, включително Алкарас, остава поредно доказателство за изключителната му издръжливост и шампионски характер. Търсенето на 25-ата титла от Големия шлем продължава.