Пьотр Нестеров загуби драматично във втория кръг на квалификациите на турнир в Лугано

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров загуби във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Лугано (Швейцария) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът отстъпи с 6:3, 3:6, 6:7(3) пред №3 в схемата на пресявките и №355 в световната ранглиста Габриеле Пирайно (Италия). Срещата продължи два часа и 23 минути.

Нестеров поведе с 5:1 в първия сет и го спечели с 6:3. Той проби още в първия гейм на втората част, но допусна обрат до 1:4. До края на сета нови пробиви нямаше и Пирайно изравни резултата след 6:3.

Решителният трети сет предложи много драма и обрати. Нестеров загуби подаването си за 3:4, но успя да върне пробива за 5:5, като при 4:5 отрази два мачбола в полза на италианеца. Така се стигна до тайбрек, в който българинът загуби пет поредни точки – от 3:2 до 3:7 – и загуби срещата.