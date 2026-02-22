БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Серина Уилямс получи право отново да играе на турнирите от Големия шлем

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Носителката на 23 титли от турнирите от Големия шлем бе на разположение за неочаквани допинг проверки в продължение на шест месеца.

Серина Уилямс
Снимка: БГНЕС
Бившата №1 в тениса Серина Уилямс, която в момента е на 44 година, получи правото да се състезава отново в турнирите за Големия шлем на WТА, но засега не разкри какви са близките й планове.

За да може да се върне на корта, носителката на 23 титли от турнирите от Големия шлем, трябваше да бъде на разположение в продължение на шест месеца на неочаквани допинг проверки. Този период изтече днес и американката има право да участва в професионални турнири по неин избор.

"Освен ако не се контузи, няма съмнения, че тя отново ще играе", каза през януари бившият №1 в мъжкия тенис Джиъм Къриър.

Серина Уилямс първо опроверга новината за връщането си на корта, но след завръщането на сестра си Винъс тя вече не е толкова категорична.

"Нито не, нито да. Не знам, ще видим какво ще се случи", заяви тя през януари в телевизионната емисия "Today".

Американката Алиша Паркс, която е №77 в ранглистата на WТА, разкри в началото на февруари, че е тренирала няколко дни със Серина Уилямс.

"Тя е в супер форма. Мисля, че ще направи фурор на корта", каза тогава тя.

По време на последния си турнир - Откритото първенство на САЩ по тенис през 2022, Серина не си взе сбогом с публиката. Тя вече не е в ранглистата от септември 2022 и зависи от поканите на организаторите на турнири. Това обаче не е проблем, при положение, че е сред най-големите тенисистки в историята, а сестра й Винъс бе поканена на турнира WТА 1000 в Синсинати и на Откритото първенство на Австралия.

След турнира в Остин (23 февруари - 1 март), ще има още два големи турнира в САЩ през март - WТА 1000 в Индиана Уелс и в Маями, които биха поканили без проблем Серина.

"Всичко е възможно с нея. Ако има някой, който е способен на такова завръщане, това е именно тя", заяви наскоро и бившият й треньор Патрик Муратоглу пред вестник "Екип".

