Серина Уилямс загатна за завръщане на корта

Серина Уилямс не затвори напълно вратата пред възможността за сензационно завръщане на корта. Легендарната американка, която навърши 44 години, не е играла професионален мач от загубата си от Айла Томлянович в третия кръг на US Open през 2022 година. Тогава тя определи оттеглянето си не като край, а като естествено развитие на живота си извън тениса.

В края на миналата година Уилямс се опита да сложи край на слуховете за евентуално завръщане, въпреки че името ѝ отново се появи в списъка на спортистите, подлежащи на допинг контрол. В скорошно интервю за американското предаване The Today Show обаче 23-кратната шампионка от турнири от Големия шлем на сингъл остави темата отворена.