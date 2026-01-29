БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Серина Уилямс загатна за завръщане на корта

Спорт
Легендарната американка не е играла от US Open 2022.

Серина Уилямс не затвори напълно вратата пред възможността за сензационно завръщане на корта. Легендарната американка, която навърши 44 години, не е играла професионален мач от загубата си от Айла Томлянович в третия кръг на US Open през 2022 година. Тогава тя определи оттеглянето си не като край, а като естествено развитие на живота си извън тениса.

В края на миналата година Уилямс се опита да сложи край на слуховете за евентуално завръщане, въпреки че името ѝ отново се появи в списъка на спортистите, подлежащи на допинг контрол. В скорошно интервю за американското предаване The Today Show обаче 23-кратната шампионка от турнири от Големия шлем на сингъл остави темата отворена.

„Наистина ли ме питате това в Today Show? О, Боже мой“, пошегува се Серина, когато бе попитана дали обмисля ново завръщане в професионалния тенис.

„В момента просто се наслаждавам на живота си. Това не е нито „да“, нито „не“. Не знам. Ще видим какво ще стане. Имам две деца и съм майка на пълен работен ден. Онзи ден попълвах формуляр и на въпроса за професия написах „домакиня“, каза Уилямс.

