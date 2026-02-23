Лиа Каратанчева отпадна във втория кръг на квалификациите на турнир в Мерида

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева загуби във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от категория WTA 500 в Мерида (Мексико) с награден фонд от 1,2 милиона долара.

Българката отстъпи с 3:6, 6:4, 5:7 от Хедър Уотсън (Великобритания), която е бивша №38 в световната ранглиста. Двубоят продължи два часа и 49 минути.

22-годишната Каратанчева загуби първия сет след единствен пробив в четвъртия гейм. Тя поведе с 3:0 във втората част, допусна изравняване при 3:3, но с пробив в десетия гейм изравни резултата в сетовете. В третия решителен сет националката поведе с 2:0, но не успя да задържи преднината си и резултатът стана 2:2. Уотсън поведе с пробив за 4:3, а при 5:4 сервираше за спечелване на мача. Това не пречупи българката, която спаси един мачбол и при четвъртата си възможност върна пробива за 5:5. За съжаление Каратанчева обаче загуби следващите два гейма и отпадна от надпреварата.

В първия кръг на квалификациите Каратанчева елиминира №197 в световната ранглиста при жените Кайла Крос (Канада) с 6:2, 6:4.