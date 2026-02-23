БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лиа Каратанчева отпадна във втория кръг на квалификациите на турнир в Мерида

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Поражение за българската тенисистка в Мексико.

Лиа Каратанчева
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева загуби във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от категория WTA 500 в Мерида (Мексико) с награден фонд от 1,2 милиона долара.

Българката отстъпи с 3:6, 6:4, 5:7 от Хедър Уотсън (Великобритания), която е бивша №38 в световната ранглиста. Двубоят продължи два часа и 49 минути.

22-годишната Каратанчева загуби първия сет след единствен пробив в четвъртия гейм. Тя поведе с 3:0 във втората част, допусна изравняване при 3:3, но с пробив в десетия гейм изравни резултата в сетовете. В третия решителен сет националката поведе с 2:0, но не успя да задържи преднината си и резултатът стана 2:2. Уотсън поведе с пробив за 4:3, а при 5:4 сервираше за спечелване на мача. Това не пречупи българката, която спаси един мачбол и при четвъртата си възможност върна пробива за 5:5. За съжаление Каратанчева обаче загуби следващите два гейма и отпадна от надпреварата.

В първия кръг на квалификациите Каратанчева елиминира №197 в световната ранглиста при жените Кайла Крос (Канада) с 6:2, 6:4.

#Лиа Каратанчева #WTA 500 в Мерида

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
1
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
2
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
3
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
4
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
5
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
6
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Тенис

Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста
Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста
Григор Димитров се смъкна с две позиции в световната ранглиста Григор Димитров се смъкна с две позиции в световната ранглиста
Чете се за: 00:35 мин.
Себастиан Корда спечели турнира в Делрей Бийч Себастиан Корда спечели турнира в Делрей Бийч
Чете се за: 01:25 мин.
Пьотр Нестеров започна с успех в Лугано, Александър Донски отпадна на сингъл в Пуне Пьотр Нестеров започна с успех в Лугано, Александър Донски отпадна на сингъл в Пуне
Чете се за: 01:42 мин.
Серина Уилямс получи право отново да играе на турнирите от Големия шлем Серина Уилямс получи право отново да играе на турнирите от Големия шлем
Чете се за: 02:30 мин.
Илиян Радулов стана вицешампион на сингъл на турнир в Анталия Илиян Радулов стана вицешампион на сингъл на турнир в Анталия
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Слънчев 1 март, динамично време за Деня на жената
Слънчев 1 март, динамично време за Деня на жената
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс "Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Раздадоха наградите БАФТА: Големият победител е "Битка след битка" Раздадоха наградите БАФТА: Големият победител е "Битка след битка"
Чете се за: 00:42 мин.
Европа
След снега и пороите: Нормализира се обстановката в страната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Антон Кутев: Служебният кабинет тръгна зле, но може да обърне тренда
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Наводнени къщи и дворове в Хасковска област - как се справят хората?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Николай Младенов ще участва в срещата на външните министри на ЕС в...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ