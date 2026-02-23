Себастиан Корда спечели турнира в Делрей Бийч

Себастиан Корда победи с 6:4, 6:3 Томи Пол във финала на турнира по тенис АТP 250 на твърди кортове в Делрей Бийч (САЩ).

Американецът постигна решителен пробив в десетия гейм на първия сет, повеждайки в решителния мач срещу своя сънародник.

Поставеният под №5 в схемата Пол спечели подаването на Корда в първия гейм на втората част, но след това допусна обрат и загуби с 3:6.

Себастиан Корда приключи срещата от втората си възможност след час и 22 минути на корта.

Титлата е под №3 в турнирите на АТP в кариерата на американския тенисист. Томи Пол, който има 4 шампионски трофея от мъжката тенис асоциация, загуби общо втория си финал в Делрей Бийч.