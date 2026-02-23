БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министерският съвет се събира на заседание

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Служебният премиер отбеляза, че вотът не може да бъде поверен на хора, които не са грамотни

Министерски съвет
Снимка: БНТ
Слушай новината

Министерският съвет се събира за първо заседание.

"Пред нас стои задача, която е едновременно проста и трудна. Проста, защото всички знаем какво трябва да направим и трудна, защото знаем, че няма да се посрещне с аплодисменти. Днес трябва да осигурим средства за провеждането на избори. Много хора ще кажат, отново излишни разходи и аз ги разбирам. Те идват от хора, които работят плащат си данъците и очакват всяко евро да бъде похарчено разумно. Това е гласът на отговорното общество, но истината е, че изборите не са разход, те са инвестиция. В легитимността на властта доверието между гражданите и институциите правото на всеки българин, независимо къде се намира, е да бъде чут", каза служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на кабинета.

#Министерски съвет #заседание

Последвайте ни

ТОП 24

Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
1
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
2
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
3
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
4
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
5
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
6
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Политика

ДПС ще се яви самостоятелно на изборите на 19 април
ДПС ще се яви самостоятелно на изборите на 19 април
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025 Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Чете се за: 03:25 мин.
Антон Кутев: Служебният кабинет тръгна зле, но може да обърне тренда Антон Кутев: Служебният кабинет тръгна зле, но може да обърне тренда
Чете се за: 02:55 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс "Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
5989
Чете се за: 01:47 мин.
Частични местни избори в осем населени места у нас Частични местни избори в осем населени места у нас
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Министерският съвет се събира на заседание Министерският съвет се събира на заседание
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в казино в Сливен
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Случаят "Дебора": Георги Георгиев поиска отвод на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ