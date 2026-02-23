БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хасан Адемов: Няма по никакъв начин да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Няма по никакъв начин да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация, заяви на брифинг след първото заседание на служебния кабинет служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

„Министерството на труда и социалната политика се ангажира, на първо място, с това да гарантира структурите на Министерството на труда и социалната политика, в това число и териториалните поделения, по никакъв начин да не позволяват на предстоящите парламентарни избори корпоративен вот,“ каза Адемов.

В рамките на утрешния ден се предвижда среща с регионалните директори на дирекциите „Социално подпомагане“. В шестте планови региона ще бъдат организирани информационни срещи и на тези срещи ще бъде заявено категорично волята на министъра и на ведомството да не се допуска намесата на социалната система в предизборната кампания.

„Ако получим сигнал, който да ни информира за това, че има нарушения, за това, че има опити през „Топъл обяд“, през „Домашен помощник“, през лични асистенти да се оказва влияние и да се очаква корпоративен вот, ще бъдат проверени абсолютно всички случаи и ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в закона“, допълни Хасан Адемов.

Социалният министър каза още, че предстои среща с Българския Червен кръст, който на практика реализира програмата „Храни и основно материално подпомагане“ или така наречените хранителни пакети. Хасан Адемов допълни, че програмата ще бъде ускорена, защото български граждани във връзка със зимния период, във връзка с несигурните доходи, във връзка с увеличаването на цените, с въвеждането на единната европейска валута, сега имат проблеми.

Подготвени са 11 пакета с хранителни помощи, които е трябвало да бъдат раздадени след изборите.

„Аз не смятам, че гладът и потребностите на уязвимите групи могат да бъдат зависими от една или друга дата на избори, защото избори може да има, предсрочни избори може да има и след няколко месеца, което не означава, че ние трябва да задържаме тези продукти. Те са готови на склад.“, каза още Хасан Адемов.

„Най-важното, което искам да ви кажа, е, че няма да допуснем по никакъв начин тези хранителни пакети да бъдат използвани в предизборната кампания, защото практиката показва, че местната власт и политически партии си позволяват по един или друг начин да заявят, че това е подкрепа от кметството, че това е подкрепа от кмета на населеното място.“, допълни министърът.

Адемов припомни, че бенефициенти на системата в момента са 530 хиляди души.

