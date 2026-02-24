Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Полша

Българският тенисист Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Пшчина (Полша) с награден фонд 30 хиляди долара.

Генов и Пьотр Павлак (Полша), поставени под номер 3 в основната схема, победиха Андрей Порицки и Вадим Урсу (Украйна) с 6:4, 6:4 за 75 минути, след като направиха пробиви в десетия гейм и на двата сета.

В спор за място на полуфиналите двамата ще играят срещу Даниел Масур (Германия) и Оле Валин (Швеция).