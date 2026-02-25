Четвъртфинал за Александър Донски на двойки в Пуне

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българинът и Сидхант Бантия отказаха швейцарец и кореец.

александър донски класира четвъртфиналите двойки тенис турнира сериите bdquoчалънджър делхи
Слушай новината

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Пуне (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха Лука Кастелнуово (Швейцария) и Уи-сун Парк (Република Корея) със 7:6(5), 6:2. Срещата продължи 74 минути.

Първият сет не предложи нито един пробив, като при 5:4 Донски и Бантия изпуснаха три сетбола, а при 6:5 още един. Българинът и индиецът поведоха с 6:3 в тайбрека и го спечелиха със 7:5 точки. Във втората част Донски и Бантия поведоха с 4:0 и без проблеми стигнаха до победата с 6:2.

За място на полуфиналите Донски и Бантия ще се изправят срещу Петър Бар Бирюков (Русия) и Александър Бинда (Италия).

През миналата седмица Донски и Бантия спечелиха титлата в Ню Делхи (Индия), като това бе втори триумф на двамата като тандем в турнири от сериите „Чалънджър". Националът има общо три спечелени „Чалънджър" титли при дуетите, а през тази седмица националът се изкачи до рекордното за него 109-о място в световната ранглиста при двойките.

