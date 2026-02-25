Григор Димитров приключи в Акапулко

Григор Димитров отпадна на бърза ръка още в първия кръг на турнира в ATP 500 в Акапулко. Най-добрият български тенисист отстъпи пред Терънс Атман с 3:6,3:6 в мач, който продължи 83 минути.

Българинът успя да спаси две точки за пробив при 2:2 в първия сет, но след 3:2 загуби следващите четири гейма за 3:6 за французина. Неубедителната серия на българския тенисист продължи в началото на втората част, в която изостана с 0:3. Хасковлията пропусна две възможности да върне пробива при 1:3, като това бяха и единствените му възможности да се върне в мача при сервис на 62-ия в световната ранглиста. Атаман поведе с 5:3 и от втория си мачбол сложи край на двубоя.

Следващото участие на сингъл за Григор Димитров е турнирът от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, който ще се проведе от 4 до 15 март.

Българинът продължава на двойки в Акапулко, където негов партньор е Флавио Коболи от Италия.