БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров приключи в Акапулко

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Французин спря най-добрия български тенисист още в първия кръг.

григор димитров приключи акапулко
Снимка: БТА
Слушай новината

Григор Димитров отпадна на бърза ръка още в първия кръг на турнира в ATP 500 в Акапулко. Най-добрият български тенисист отстъпи пред Терънс Атман с 3:6,3:6 в мач, който продължи 83 минути.

Българинът успя да спаси две точки за пробив при 2:2 в първия сет, но след 3:2 загуби следващите четири гейма за 3:6 за французина. Неубедителната серия на българския тенисист продължи в началото на втората част, в която изостана с 0:3. Хасковлията пропусна две възможности да върне пробива при 1:3, като това бяха и единствените му възможности да се върне в мача при сервис на 62-ия в световната ранглиста. Атаман поведе с 5:3 и от втория си мачбол сложи край на двубоя.

Следващото участие на сингъл за Григор Димитров е турнирът от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, който ще се проведе от 4 до 15 март.

Българинът продължава на двойки в Акапулко, където негов партньор е Флавио Коболи от Италия.

Свързани статии:

Григор Димитров започна с победа на двойки в Акапулко
Григор Димитров започна с победа на двойки в Акапулко
Чете се за: 00:35 мин.
#Терънс Атман #тенис турнир в Акапулко 2026 #Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
1
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
3
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
4
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Йордан Йовчев - властелинът на халките
5
Йордан Йовчев - властелинът на халките
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие
6
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
4
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
5
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Още от: Тенис

Изабелла Шиникова отпадна в първия кръг в Търнава
Изабелла Шиникова отпадна в първия кръг в Търнава
Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Полша Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Полша
Чете се за: 00:37 мин.
Шампионът Циципас отпадна още в първия кръг в Дубай Шампионът Циципас отпадна още в първия кръг в Дубай
Чете се за: 02:10 мин.
Александър Василев с победи на единично и двойки в Анталия Александър Василев с победи на единично и двойки в Анталия
Чете се за: 02:12 мин.
Легендата се върна на своята сцена: Федерер и магията на Дубай Легендата се върна на своята сцена: Федерер и магията на Дубай
Чете се за: 03:30 мин.
Пьотр Нестеров продължава към втория кръг на сингъл на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Лугано Пьотр Нестеров продължава към втория кръг на сингъл на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Лугано
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Има само една проверка на служебния министър на вътрешните работи в прокуратурата, каза Десислава Петрова
Има само една проверка на служебния министър на вътрешните работи в...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Народното събрание ще гласува ветото на президента върху Изборния кодекс Народното събрание ще гласува ветото на президента върху Изборния кодекс
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Очаква се служебният кабинет да приеме удължаването на удължителния закон за бюджета Очаква се служебният кабинет да приеме удължаването на удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза" Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза"
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
КЕВР обсъжда цената на природния газ за март
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Започна конкурсът "Сан Ремо"
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Изкуственият интелект в училище - предизвикателства и ползи
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ