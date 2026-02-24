Шампионът Циципас отпадна още в първия кръг в Дубай

Двама шампиони се изправиха един срещу друг в Дубай, но само един намери точните решения в ключовите моменти. Шампионът от 2024 г. Уго Юмбер детронира защитаващия титлата си Стефанос Циципас с 6:4, 7:5 и се класира за втория кръг на АТР 500 турнира на твърди кортове.

Французинът използваше отлично своя сервис и успя да надделее над бившия финалист от „Ролан Гарос“ за четвърти път в пет срещи помежду им.

„Не мога да се оплача от скоростта на корта, защото в момента няма много бързи настилки и е хубаво да има такива условия. Наистина ми харесва. Да, бързо е, но е приятно да се играе при подобни условия. Беше интересен мач, защото бяхме последните двама шампиони в Дубай. Имам много добри усещания тук. Познавам хората, те са изключително мили, така че е приятно да изпитвам тези емоции“, каза Юмбер.

Шампионът от 2024 година ще се изправи във втория кръг срещу друг бивш победител - Андрей Рубльов.

В мача Юмбер реализира 75% първи сервис, спечели 11 от 16 точки на втори начален удар и отрази и трите възможности за пробив, пред които бе изправен. Циципас също сервираше убедително и взе 31 от 36 точки на първи сервис, но допусна срив в последните си сервис геймове и в двата сета.

„Мисля, че бях малко по-добър в решаващите моменти. И двамата сервирахме много добре от началото до края. Малко имах късмет при 5:4, но когато получих възможностите си, ги използвах. Щастлив съм от тази победа, защото той е голям играч и знаем колко добре се чувства тук“, коментира французинът.